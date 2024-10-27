На ПК вышла полная версия сюжетной RPG с открытым миром, прокачкой и магией, ко...

На ПК вышла полная версия сюжетной RPG с открытым миром, прокачкой и магией, которая получила 93% положительных отзывовФэнтезийная ролевая игра The Black Grimoire: Cursebreaker получила обновление и покинула ранний доступе Steam.
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