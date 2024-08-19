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Свежие комментарии

  • Геннадий Свидерский
    Сколько этим депутатам платят диаспоры ? Неужели сложно это проверить ?В Госдуме прокомм...
  • Александр Гуреев
    Ты тварь гребаная, возьми эти семьи себе домой и плати из своего кармана, а не из наших денег. Тварь.В Госдуме прокомм...
  • Eduard
    По какому праву власти Германии дарят деньни и оружие странам Третьего мира?Свои им передавайте!В ФРГ опровергли ...

Депутаты предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Депутаты предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в понедельник, 19 августа, внесет в нижнюю палату парламента законопроект, который ограничивает право трудовых мигрантов без гражданства РФ привозить в страну семьи.

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