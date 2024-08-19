Депутаты предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в понедельник, 19 августа, внесет в нижнюю палату парламента законопроект, который ограничивает право трудовых мигрантов без гражданства РФ привозить в страну семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии