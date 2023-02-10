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Руне о победе над Хуслером: «У меня был план, и я очень его уважаю. Я ему дважды проигрывал»

Хольгер Руне прокомментировал победу над Марком-Андреа Хуслером во втором круге в Монпелье – 7:6(5), 6:2.

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