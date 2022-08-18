Не хватает денег на содержание: британцы могут выгнать на улицу беглых украинцев

Британское издание The Independent сообщило, что тысячи украинских беженцев, которых приютили жители Великобритании, рискуют остаться на улице, потому что их содержание дорого обходится на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране.
Британское издание The Independent сообщило, что тысячи украинских беженцев, которых приютили жители Великобритании, рискуют остаться на улице, потому что их содержание дорого обходится на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране.
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