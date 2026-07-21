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Калужские новости

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В Тарусе ночные гонщики на мотоциклах таранили шлагбаум

В Тарусе ночные гонщики на мотоциклах таранили шлагбаум

Запись с камеры зафиксировала, как один из гонщиков таранит шлагбаум на автостанции. Число жалоб от горожан на шум от ночных мотогонок увеличиваетсяГлава администрации Тарусского МО Михаил Голубев выложил в сеть запись с камеры, запечатлевшей художества любителей ночных гонок в Тарусе.

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