В Тарусе ночные гонщики на мотоциклах таранили шлагбаум

Запись с камеры зафиксировала, как один из гонщиков таранит шлагбаум на автостанции. Число жалоб от горожан на шум от ночных мотогонок увеличиваетсяГлава администрации Тарусского МО Михаил Голубев выложил в сеть запись с камеры, запечатлевшей художества любителей ночных гонок в Тарусе.
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