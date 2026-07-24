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Царьград

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Бастрыкин: пленные наёмники скрывают службу в ВСУ в Украине

Бастрыкин: пленные наёмники скрывают службу в ВСУ в Украине

Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета, заявил, что пленные иностранные наёмники ВСУ боятся признаться в участии в боях на стороне Украины.

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