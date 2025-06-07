Как создать идеальный уход за кожей по типу: советы и секреты

Как выбрать идеальный уход за кожей по типу: Ваше лицо — ваша визитка! Каждая женщина, а бывает и мужчина, в какой-то момент ловит себя на мысли о том, что хотела бы, чтобы ее кожа светилась, как вот та самая заставка из журналов, когда смотришь на картинку и нервно поправляешь свои «кривульки» в отражении.