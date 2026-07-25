Игрок сборной Англии Беллингем остался недоволен судейством в матче с Аргентиной

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новые кадры с камеры арбитра Исмаила Эльфата, на которых зафиксировано обращение полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема судье после матча полуфинала чемпионата мира - 2026 с Аргентиной.