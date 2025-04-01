Дистанционный смотритель: компании начали применять ИИ при подборе сотрудников

Российские компании начали применять искусственный интеллект при подборе кандидатов. Если раньше HR-специалисты тратили около месяца на поиск специалиста, то сегодня нейросети сократили это время почти вдвое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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