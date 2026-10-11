С Недели моды — на ферму: Оксана Самойлова показала племянницу Алису

Оксана Самойлова вернулась с Недели моды в Париже и сразу окунулась в семейные дела: выходные она провела на ферме.
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