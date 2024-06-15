День освобождения от Украины

ev

elena volkova

Но они того не понимают, к сожалению. За 35 лет выросло другое поколение с перевёрнутыми мозгами. Они просто не верят , как жили в СССР , историю в каждой новой "свободной" стране полностью изменили , вычеркнув то, что не надо знать молодому поколению. И сейчас все делается и пишется наоборот. Люди выживают и таят зло на соседа...А в таких как Молдавия настоящая диктатура, бардак во всём. И рвутся в Европу, которой нищета не нужна, но в угоду дядьке Сэму могут посадить себе на шею, что потом иметь белых рабов. Африка то уходит... Что делается... Жуть... Может освобождение Одессы,Николаева подтолкнут к чему то новому, нормальному