Тут беглые хуторяне в едином порыве порицают Россию и россиян за наш праздник и, патетично заламывая руки, гневно вопрошают: дескать, что вы празднуете, глупцы? Охотно объясняем.
День освобождения от Украины
Комментарии
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Наталья Персидская
Интересно, а почему суммарный % опроса по анкете 101?
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9 час.
Людмила Лиханова
Вам пора в первый класс. 87+6 = 93 ! +7 =100 !!! Да...уж...пипец грамотейкО
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4 час.
ev
elena volkova
Но они того не понимают, к сожалению. За 35 лет выросло другое поколение с перевёрнутыми мозгами. Они просто не верят , как жили в СССР , историю в каждой новой "свободной" стране полностью изменили , вычеркнув то, что не надо знать молодому поколению. И сейчас все делается и пишется наоборот. Люди выживают и таят зло на соседа...А в таких как Молдавия настоящая диктатура, бардак во всём. И рвутся в Европу, которой нищета не нужна, но в угоду дядьке Сэму могут посадить себе на шею, что потом иметь белых рабов. Африка то уходит... Что делается... Жуть... Может освобождение Одессы,Николаева подтолкнут к чему то новому, нормальному
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4 час.
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