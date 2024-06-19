В Азове с 18 июня горит нефтебаза

Вечером 19 июня стало известно, что второй резервуар разгерметизировался. Предполагается, что он не выдержал высокого теплового воздействия от горящей рядом емкости с нефтепродуктамиВозгорание, которое возникло 18 июня на нефтебазе «Азовпродукт» в городе Азове Ростовской области после атаки беспилотников, к вечеру 19 июня не удалось ликвидировать.