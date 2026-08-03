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В Иркутской области пропал самолет с двумя людьми на борту

В Иркутской области пропал самолет с двумя людьми на борту

Воздушное судно выполняло авиамониторинг лесопожарной обстановки и перестало выходить на связьВ Иркутской области пропал легкомоторный самолет Cessna 182, на борту которого находились два человека, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

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