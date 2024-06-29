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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстанда электр энергиясен сүндерергә ярамый торган объектлар исемлеген расладылар

Татарстанда электр энергиясен сүндерергә ярамый торган объектлар исемлеген расладылар

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов мөмкин булган икътисади, экологик һәм социаль нәтиҗәләр аркасында 2024 һәм 2025 елларда электр энергиясеннән сүндерергә ярамый торган объектлар исемлеген раслаган боерыкны имзалады.

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