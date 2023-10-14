Александр Проханов: События в Газе - это восстание в тюрьме и кровавое подавление этого восстания

Alexander Kneper Да, твой голос из НАЦИСТСКОГО ЛАГЕРЯ!

AK Alexander Kneper Да, твой голос из НАЦИСТСКОГО ЛАГЕРЯ! ВСЁ это БЛА-БЛА-БЛА! На самом деле это иСраиль НАЦИСТСКОЕ-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ государство держащее в заложниках 6 млн. арабов-палестинцев и 75 ЛЕТ препятствующих созданию ПАЛЕСТИНСКОГО ГОСУДАРСТВА по решению ООН. А теперьНАЦИСТСКИЙ иСраиль стирает с земли САМОЕ КРУПНОЕ ГЕТТО СЕМИТОВ-ПАЛЕСТИНЦЕВ, т.е. иСраиль НАЦИСТКО-АНТИСЕМИТСКОЕ государство!