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Александр Проханов: События в Газе - это восстание в тюрьме и кровавое подавление этого восстания

Александр Проханов: События в Газе - это восстание в тюрьме и кровавое подавление этого восстания

События в Газе - это восстание в тюрьме и кровавое подавление этого восстания. Фашисты жутко подавили восстание евреев в Варшавском гетто.

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Комментарии
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Alexander Kneper
Да, твой голос из НАЦИСТСКОГО ЛАГЕРЯ!
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3 час.
AK
Alexander Kneper
Да, твой голос из НАЦИСТСКОГО ЛАГЕРЯ! ВСЁ это БЛА-БЛА-БЛА! На самом деле это иСраиль НАЦИСТСКОЕ-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ государство держащее в заложниках 6 млн. арабов-палестинцев и 75 ЛЕТ препятствующих созданию ПАЛЕСТИНСКОГО ГОСУДАРСТВА по решению ООН. А теперьНАЦИСТСКИЙ иСраиль стирает с земли САМОЕ КРУПНОЕ ГЕТТО СЕМИТОВ-ПАЛЕСТИНЦЕВ, т.е. иСраиль НАЦИСТКО-АНТИСЕМИТСКОЕ государство!
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3 час.
Н
НС
Точнее чем Проханов - не скажешь. Всё правильно. А прекратить бойню можно только заставив Израиль освободить Арабские земли и оставить Арабов в покое. Чтобы сделать всё в соответствии с решением ООН от 1947года о создании ДВУХ государств, а не одного Израиля!
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29 мин.

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