Гейдар Алиев об Ильхаме Алиеве: «Я верю ему как самому себе»

Ровно 20 лет назад — 15 октября 2003 года — Азербайджан вышел на новый этап своего развития. Молодой лидер Ильхам Алиев, приняв эстафету от своего отца — масштабного политического деятеля Гейдара Алиева, — за два десятилетия вывел страну на новый уровень.