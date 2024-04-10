Экс-депутат разоблачил Пугачеву — почему певице всё сходит с рук

Роман Худяков рассказал, на чем Примадонна сейчас зарабатывает. Алла Пугачева Anatoly Lomokhov/Global Look PressНакануне 75-летия Аллы Пугачевой бывший депутат Роман Худяков разрадился тирадой на тему того, как именно российским властям следует её наказать.