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Экс-депутат разоблачил Пугачеву — почему певице всё сходит с рук

Экс-депутат разоблачил Пугачеву — почему певице всё сходит с рук

Роман Худяков рассказал, на чем Примадонна сейчас зарабатывает. Алла Пугачева Anatoly Lomokhov/Global Look PressНакануне 75-летия Аллы Пугачевой бывший депутат Роман Худяков разрадился тирадой на тему того, как именно российским властям следует её наказать.

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