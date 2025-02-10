C&E: время наедине с собой усиливает позитивные эмоции и дает вдохновение

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что восприятие одиночества как "времени для себя" усиливает позитивные эмоции и улучшает отношение к уединению, тогда как термин "изоляция" вызывает более негативные ассоциации.
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