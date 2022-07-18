Очень скромно: сколько денег потратила на роды Мария Шарапова

Теннисистка родила сына 1 июля. Мария Шарапова с мужем и сыном Социальные сетиМария Шарапова давно перебралась с родителями в США, и теперь живет здесь со своей семьей, мужем Алексом Гилксом и новорожденным сыном Теодором, которого родила 1 июля.