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Аргументы и Факты

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Власти Бранденбурга могут выдворить посла РФ с церемонии к 80-летию Победы

Власти Бранденбурга могут выдворить посла РФ с церемонии к 80-летию Победы

Власти немецкой земли Бранденбург в ФРГ заявили, что не допустят посла РФ в Берлине Сергея Нечаева до участия в памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, сообщила немецкая газета Bild.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Пинками гнать этого ламбсдорфа из России , пусть скотина знает, что он не достоин своего предка, который служил на благо России.
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14 час.
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