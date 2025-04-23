Власти Бранденбурга могут выдворить посла РФ с церемонии к 80-летию Победы

Власти немецкой земли Бранденбург в ФРГ заявили, что не допустят посла РФ в Берлине Сергея Нечаева до участия в памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, сообщила немецкая газета Bild.
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