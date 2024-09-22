Волонтер рассказал о готовых до конца защищать свои дома жителях Курской области

Будь в курсе✴

Руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта Никита Киосев рассказал РИА Новости, что мужчины из числа жителей Курской области отказывались эвакуироваться и готовы были самоотверженно защищать свои дома от Вооруженных сил Украины (ВСУ).