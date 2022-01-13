В Пермском крае полиция выявила незаконные вырубки леса почти на 6 миллионов рублей

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю, совместно с коллегами из отделения МВД России «Кишертское» вышли на след 58-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконных вырубках леса, совершенных в осенний период прошлого года.