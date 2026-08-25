Баканов назвал странным решение взорвать площадку для ракет «Союз» в Гвиане

Решение взорвать стартовую площадку для ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане выглядит странным, так как объект успешно работал, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов 25 августа в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.