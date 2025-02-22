Злодеи, имена которых стали нарицательными

Виктор Луговой

...Что побудило Пушкина сделать Сальери главным гадом в трагедии? - на самом деле важны не конкретные два персонажа, Сальери и Моцарт, а вопрос о совместности гения и злодейства. Кстати, к девяностому году ноты Сальери у нас потиху издавались, - доводилось кое-что послушать; дядька Сальери был нормальным профессиональным компоузером, писавшим в полном соответствии с законами музыки. Да другой бы в те времена и не выжил, - в отличие от сегодня, когда важен не профессионализм, а раскрутка... А Пушкин периодически делал из реальных исторических лиц фон для некоей идеи поглубже... И в "Борисе Годунове" важно не то, посылал ли Борис убить Димитрия или не посылал, - важно "Подумай же, Басманов". И ведь Басманов именно подумал, и - передался Самозванцу, и жизнь его прекратилась одномоментно с Самозванцем. Когда Басманов отмахивался от толпы железом и кричал Самозванцу "Беги!!", а последним криком того в сторону толпы было "Я вам не Годунов!!"