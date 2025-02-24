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Петербургский дневник

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В Ленобласти возбуждено уголовное дело против мужчины, избившего до смерти знакомого

В Ленобласти возбуждено уголовное дело против мужчины, избившего до смерти знакомого

Это случилось в ходе конфликта, возникшего на фоне личной неприязни Кингисеппским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело против 34-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти потерпевшего по неосторожности).

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