В Ленобласти возбуждено уголовное дело против мужчины, избившего до смерти знакомого

Это случилось в ходе конфликта, возникшего на фоне личной неприязни Кингисеппским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело против 34-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти потерпевшего по неосторожности).