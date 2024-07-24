МЧС России предупреждает: соблюдайте правила безопасности на воде! С начала купального сезона на акваториях Волгоградской области спасено 12 человек, из них 9 детей.
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МЧС России предупреждает: соблюдайте правила безопасности на воде! С начала купального сезона на акваториях Волгоградской области спасено 12 человек, из них 9 детей.