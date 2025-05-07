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Татар-информ

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В Казани частично отреставрируют бывшее здание отделения Госбанка

В Казани частично отреставрируют бывшее здание отделения Госбанка

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН В столице Татарстана проведут частичную реставрацию регионального памятника культурного наследия – здания бывшего Казанского отделения Государственного банка, расположенного по адресу: ул.

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