В Казани частично отреставрируют бывшее здание отделения Госбанка

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН В столице Татарстана проведут частичную реставрацию регионального памятника культурного наследия – здания бывшего Казанского отделения Государственного банка, расположенного по адресу: ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии