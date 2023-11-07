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Депутат Госдумы Роднина раскритиковала позицию защиты Валиевой

Депутат Госдумы Роднина раскритиковала позицию защиты Валиевой

Депутат Государственной Думы Ирины Роднина, в прошлом олимпийская чемпионка по фигурному катанию, прокомментировала позицию защиты по допинговому делу Камилы Валиевой, раскритиковав идею со случайным попаданием запрещенного вещества в организм спортсменки.

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