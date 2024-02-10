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Культуромания

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В Новгородской области может появиться Музей Виталия Бианки

В Новгородской области может появиться Музей Виталия Бианки

В городе Боровичи Новгородской области может появиться Музей Виталия Бианки, сообщает ТАСС. Как отметил внук писателя Александр Бианки, в этом городе писатель жил и работал в музее в годы блокады Ленинграда.

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