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Культуромания

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Мультфильм о капитане Невельском выходит в прокат 24 сентября

Мультфильм о капитане Невельском выходит в прокат 24 сентября

24 сентября в 1,8 тысячи кинотеатров по всей России состоится премьера мультфильма «Капитан Невельской и земли Черного дракона», рассказал основатель и директор по развитию студии «Мечталёт» Виталий Тен.

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