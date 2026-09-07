Мультфильм о капитане Невельском выходит в прокат 24 сентября

24 сентября в 1,8 тысячи кинотеатров по всей России состоится премьера мультфильма «Капитан Невельской и земли Черного дракона», рассказал основатель и директор по развитию студии «Мечталёт» Виталий Тен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП В Иркутске прошел...
- ВП В Иркутске прошел...
- ДР Португальского рэ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым