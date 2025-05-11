Гузель Сибгатуллина: «Арслан очень хочет спеть «Как молоды мы были». Пока не даем»

Премьерные показы спектакля «Тыз быз» студии «Апуш» прошли в новом здании театра Камала. О своем методе детской театральной педагогики, новых проектах и нынешних увлечениях сыновей, в том числе знакомого многим по участию в телешоу «Лучше всех» и «Голос.