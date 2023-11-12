«Население увеличится как по движению волшебной палочки». Глава РПЦ призвал наказывать за склонение к абортам по всей РоссииИнициативу ряда регионов, которые ввели административную ответственность за «склонение» женщин к аборту, следует распространить на всю Россию, заявил патриарх Кирилл.
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