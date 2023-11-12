«Население увеличится как по движению волшебной палочки». Глава РПЦ призвал наказывать за склонение к абортам по всей РоссииИнициативу ряда регионов, которые ввели административную ответственность за «склонение» женщин к аборту, следует распространить на всю Россию, заявил патриарх Кирилл.