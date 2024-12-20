Россияне получат пособия на детей 25 декабря вместо начала января

Социальные пособия за декабрь россияне получат досрочно — 25 числа. Как пишет РИА Новости, это касается единого пособия на детей до 17 лет, выплат по беременности, пособий по уходу за детьми до 1,5 лет, а также ежемесячных выплат на первого ребенка до 3 лет.