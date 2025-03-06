СМИ узнали о попытке Зеленского обмануть Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский пытался ввести в заблуждение главу Белого дома Дональда Трампа неактуальными идеями о перемирии в Черном море, а также отказом от ударов по энергетическим объектам.
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