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Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сельты», «Сосьедад» Захаряна против «Лас-Пальмаса», «Барселона» сыграет с «Вильярреалом» в воскресенье

Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сельты», «Сосьедад» Захаряна против «Лас-Пальмаса», «Барселона» сыграет с «Вильярреалом» в воскресенье

Также в пятницу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Лас-Пальмасом». В субботу «Севилья» примет «Жирону».

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