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В Грузии запретили россиянам посещать музыкальный фестиваль, но сразу разрешили после резонанса в СМИ

В Грузии запретили россиянам посещать музыкальный фестиваль, но сразу разрешили после резонанса в СМИ

Граждане России смогут приобрести билеты и посетить музыкальный фестиваль Zion Festival 2026. Об этом сообщили в администрации платформы по продажам билетов Tkt.

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