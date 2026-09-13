Минобр объявил об обязательной замене водительских прав в пяти случаях

Министерство внутренних дел России сообщило о новых требованиях к замене водительских удостоверений. Согласно заявлению ведомства, российские граждане обязаны заменить водительские права при истечении срока их действия, изменении персональных данных, утрате или хищении документа, а также в случае его износа или повреждения, из-за которых невозможно визуально определить содержащуюся информацию.