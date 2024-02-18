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Под Краснодаром мужчина из-за наследства подложил бомбу родственнику

Под Краснодаром мужчина из-за наследства подложил бомбу родственнику

В Краснодаре сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в попытке взорвать автомобиль своего родственника, из-за этого инцидента пришлось эвакуировать жителей нескольких многоэтажных домов.

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