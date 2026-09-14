Учёные зафиксировали землетрясение у Камчатки магнитудой 4.5

В 195 километрах от Петропавловска-Камчатского зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.5. Эпицентр находился в Тихом океане на глубине 28 км.
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