Конте хочет возглавить «Баварию». Итальянец заинтересован в работе в Бундеслиге

Как сообщает Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька, Конте считает мюнхенский клуб идеальным клубом для продолжения карьеры, так как считает «Баварию» одной из трех лучших команд в Европе.
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