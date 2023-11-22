Вместо денег: ЕС приготовил план по предоставлению Украине долгосрочных гарантий безопасности

Чуть ранее в этом году члены G7 во время саммита НАТО договорились разработать набор двусторонних гарантий безопасности, согласованных с Украиной, направленных на выполнение долгосрочных обязательств перед республикой.
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