Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ ударили ракетой Х-39 по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области

ВС РФ ударили ракетой Х-39 по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации подразделения 1-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в районе населенного пункта Грачевка Харьковской области.

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