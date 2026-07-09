ВС РФ ударили ракетой Х-39 по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации подразделения 1-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в районе населенного пункта Грачевка Харьковской области.
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