❗️⚡️Армия Израиля возобновила военные операции против «Хамаса», сообщил офисl премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
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❗️⚡️Армия Израиля возобновила военные операции против «Хамаса», сообщил офисl премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.