Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

28 мая 2024 г. прием граждан провела депутат Бобруйского городского Совета депутатов.

28 мая 2024 г. прием граждан провела депутат Бобруйского городского Совета депутатов.

28 мая 2024 г. прием граждан провела депутат Бобруйского городского Совета депутатов 29-ого созыва по Гагаринскому избирательному округу №25, директор ГУО ´Бобруйская специальная школа-интернат´ ТОПОЛЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх