28 мая 2024 г. прием граждан провела депутат Бобруйского городского Совета депутатов 29-ого созыва по Гагаринскому избирательному округу №25, директор ГУО ´Бобруйская специальная школа-интернат´ ТОПОЛЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА.
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