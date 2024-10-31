Московский метрополитен готовится к зиме: установлены дополнительные двери, переключены кондиционеры

Власти Москвы начали работу по подготовке столичного метрополитена к приходу холодов. В рамках этих мер в вестибюлях установлено более шести тысяч дополнительных дверей, которые помогут сохранить тепло внутри зданий.
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