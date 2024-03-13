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Автоэксперт Хайцеэр: российским автомобилистам близок бренд Belgee

Автоэксперт Хайцеэр: российским автомобилистам близок бренд Belgee

Белорусский кроссовер Belgee X50 впервые вошел в десятку самых популярных на российском рынке автомобилей, так как более понятен и близок местным потребителям, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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