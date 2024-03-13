Автоэксперт Хайцеэр: российским автомобилистам близок бренд Belgee

Белорусский кроссовер Belgee X50 впервые вошел в десятку самых популярных на российском рынке автомобилей, так как более понятен и близок местным потребителям, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии