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Аргументы недели

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Немецкие ученые, как сообщает СВР, ведут разработки ядерного оружия

Немецкие ученые, как сообщает СВР, ведут разработки ядерного оружия

По данным Службы внешней разведки России, в Германии активно ведутся научно-исследовательские работы по ядерному оружию.

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