Суд приговорил жителя Тульской области к условному сроку и штрафу

Житель Куркинского района получил условный срок за создание «домашнего» арсенала.Житель Куркинского района получил условный срок за создание «домашнего» арсенала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тулякам рассказал...
- Уголовное дело о ...
- В Туле подписали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым