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Тульские новости

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Суд приговорил жителя Тульской области к условному сроку и штрафу

Суд приговорил жителя Тульской области к условному сроку и штрафу

Житель Куркинского района получил условный срок за создание «домашнего» арсенала.Житель Куркинского района получил условный срок за создание «домашнего» арсенала.

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