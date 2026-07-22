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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев и Оже-Альяссим снялись с турнира в Вашингтоне, Шелтон, Дрэйпер и Циципас получили wild card

Даниил Медведев пропустит турнир ATP 500 в Вашингтоне, который пройдет с 27 июля по 2 августа. Россиянин не играет после поражения в третьем круге « Уимблдона ».

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