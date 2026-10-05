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Регионы России

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В популярных кормах для животных обнаружены тяжелые металлы

В популярных кормах для животных обнаружены тяжелые металлы

 .

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Модест

Странная статья. Да, обнаружены тяжёлые металлы в корме. Но ничего страшного, травите своих питомцев дальше. Что-то с логикой у авторов не в порядке.